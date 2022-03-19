حيدر السائح يعلن خروج ليبيا من الموجة الرابعة لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح خروج ليبيا من الموجة الرابعة لفيروس «كورونا» المستجد.

وأكد السائح أن جميع المناطق تخطت الموجة، قائلا «رجعت ليبيا كلها زرقاء»، أي في المستوى الوبائي الأول، وذلك حسب تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة.

وأضاف: «رجعنا إلى وضع الاستقرار الوبائي على كافة التراب الليبي.. لكن لا نستطيع القول إن كورونا انتهت، نأمل ذلك لكن مزال مبكرا قول مثل هذا الكلام».

وتابع: «ضروري رفع نسبة المطعمين في بلادنا.. الفرصة الآن لنخرج من الوباء نهائيا لو زاد العدد؛ لان الانتشار غير كبير، ولذلك زيادة المناعة بالتطعيم ستمنع انتقال الفيروس بين الناس».

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وفي 21 يناير الماضي، أعلن السائح، دخول البلاد في الموجة الرابعة لجائحة فيروس «كورونا المستجد»، بعد انتشار المتحور «أوميكرون».

ثم وصلت البلاد إلى ذروة الإصابة في نهاية شهر يناير وحتى منتصف فبراير، حين سجلت حالات يومية فاقت ثلاثة آلاف إصابة، قبل أن يعود المنحنى للتراجع حتى استقرار المعدل الوبائي منذ مطلع مارس.