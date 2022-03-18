بجهود الأهالي.. إنقاذ عائلة من داخل منزل محترق في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أنقذ أهالي بمحلة السواوة بضواحي مدينة سرت أفراد أسرة، بعدما نشب حريق في منزلهم مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت مصادر بمكتب هيئة السلامة الوطنية بسرت، لـ«بوابة الوسط»، أن النيران اندلعت جراء ماس كهربائي، وأتت على المنزل كله والعائلة بداخله، قبل أن يتدخل الجيران لإخراجهم.

وتمكن رجال الهيئة من إخماد الحريق، الذي خلف أضرار مادية، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، إذ اندلع حريق آخر بحي ألف وحدة سكنية بالمدينة، وتسبب في وفاة ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، إضافة إلى إصابة إثنين بحروق بالغة.