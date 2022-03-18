الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أمس الخميس، بيت شباب عودة الحياة ببلدية الخمس، وأعمال الصيانة والتطوير، التي شارفت على الانتهاء، ليصبح البيت جاهزًا.

وبحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رافق الدبيبة وزير الشباب فتح الله الزني، خلال تفقد بيت الشباب، الذي جرى «إهماله لمدة تجاوزت 15 عامًا».

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وعبر الدبيبة عن سعادته بما تحقق في المرفق الشبابي خلال فترة وجيزة، ليكون مركزًا لأنشطة الشباب المختلفة بالمنطقة، و«ليوفر مكانًا مناسبًا يحتوي هذه الشريحة المهمة في بلادنا».

وتشمل أعمال الصيانة والتطوير والتي تجري تحت إشراف جمعية بيوت الشباب التابعة للوزارة، ضمن خطة عودة الحياة لبيوت الشباب في بلديات سرت وبنغازي وصبراتة وغريان سبها وصرمان وغدامس وشحات، إلى جانب الخمس.

الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)