Atwasat

الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 09:21 مساء
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
alwasat radio

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أمس الخميس، بيت شباب عودة الحياة ببلدية الخمس، وأعمال الصيانة والتطوير، التي شارفت على الانتهاء، ليصبح البيت جاهزًا.

 وبحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رافق الدبيبة وزير الشباب فتح الله الزني، خلال تفقد بيت الشباب، الذي جرى «إهماله لمدة تجاوزت 15 عامًا».

- الدبيبة يحث «أوبك» على زيادة إمداداتها النفطية
- الدبيبة يتفقد موقع تنفيذ مشروع مصنع أسمنت نالوت

وعبر الدبيبة عن سعادته بما تحقق في المرفق الشبابي خلال فترة وجيزة، ليكون مركزًا لأنشطة الشباب المختلفة بالمنطقة، و«ليوفر مكانًا مناسبًا يحتوي هذه الشريحة المهمة في بلادنا».

 وتشمل أعمال الصيانة والتطوير والتي تجري تحت إشراف جمعية بيوت الشباب التابعة للوزارة، ضمن خطة عودة الحياة لبيوت الشباب في بلديات سرت وبنغازي وصبراتة وغريان سبها وصرمان وغدامس وشحات، إلى جانب الخمس.

الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود

لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود
مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب

مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب
نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»

نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»
مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا

مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل

جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم

«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم
علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي

علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس

زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد المقبل

«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد ...
الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح

الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح
دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية

الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وصول قافلة محملة بنزين إلى سرت قادمة من مستودع رأس المنقار
وصول قافلة محملة بنزين إلى سرت قادمة من مستودع رأس المنقار
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس ...
«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة شمالا مع سقوط أمطار خلال اليومين المقبلين
«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة شمالا مع سقوط أمطار خلال اليومين ...
سقوط برجي كهرباء ضغط عال في على خط «جروثة 64 - قمينس 65»
سقوط برجي كهرباء ضغط عال في على خط «جروثة 64 - قمينس 65»
اختفاء طالبة ابتدائية بحي الأندلس.. ووزير التعليم يوجه بـ«التحقق من ملابسات الواقعة»
اختفاء طالبة ابتدائية بحي الأندلس.. ووزير التعليم يوجه بـ«التحقق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
المزيد
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة......
مؤسسة النفط تكلف شركة محلية لإزالة الرمال من على الطريق الرابط بين مرادة وزلة
مؤسسة النفط تكلف شركة محلية لإزالة الرمال من على الطريق ......
أبوجناح يبحث الإجراءات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين في تركيا
أبوجناح يبحث الإجراءات المالية المتعلقة بعلاج المرضى ......
اختفاء طالبة ابتدائية بحي الأندلس.. ووزير التعليم يوجه بـ«التحقق من ملابسات الواقعة»
اختفاء طالبة ابتدائية بحي الأندلس.. ووزير التعليم يوجه ......
سقوط برجي كهرباء ضغط عال في على خط «جروثة 64 - قمينس 65»
سقوط برجي كهرباء ضغط عال في على خط «جروثة 64 - قمينس 65»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط