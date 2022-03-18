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مؤسسة النفط تكلف شركة محلية لإزالة الرمال من على الطريق الرابط بين مرادة وزلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 08:33 مساء
مؤسسة النفط تكلف شركة محلية لإزالة الرمال من على الطريق الرابط بين مرادة وزلة
أعمال إزالة الرمال من على الطريق الرابط بين مرادة وزلة. (شركة الواحة للنفط)
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كلفت المؤسسة الوطنية للنفط إحدى الشركات المحلية بأعمال إزالة الرمال الزاحفة والعوائق التي أدت إلى إغلاق الطريق الرابط بين مدينة زلة ومرادة، وذلك نتيجة العوامل الجوية.

وقالت شركة الواحة للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إنها تولت التعاقد مع الشركة المحلية المنفذة لأعمال إزالة الرمال والعوائق من طريق مرادة تنفيذا لتوجيهات المؤسسة الوطنية للنفط بالخصوص.

وأضافت الشركة أن عميد بلدية مرادة مصطفى محمد الزوي تفقد رفقة عضو المجلس البلدي أحمد محمد فرج بركة أعمال إزالة الرمال والعوائق من الطريق من قبل الشركة المكلفة بتنفيذ العمل.

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وأوضحت الشركة ان أعمال إزالة الرمال والعوائق من الطريق يشرف عليها ويتابعها بشكل مباشر مدير مكتب الموصلات بالمجلس البلدي مرادة موسى منصور، مؤكدة أن الشركة المنفذة تقوم بأعمالها على أكمل وجه وذلك من أجل إزالة الرمال الزاحفة نتيجة العوامل الجوية.

وأشادت شركة الواحة للنفط بجهود سرية مرادة وجنودها التي تقوم بدورها بتوفير الأمن والحماية للشركة المكلفة بتنفيذ أعمال إزالة الرمال من الطريق الرابط بين مرادة وزلة وفق بنود العقد الموقع مع الشركة.

مؤسسة النفط تكلف شركة محلية لإزالة الرمال من على الطريق الرابط بين مرادة وزلة
مؤسسة النفط تكلف شركة محلية لإزالة الرمال من على الطريق الرابط بين مرادة وزلة
مؤسسة النفط تكلف شركة محلية لإزالة الرمال من على الطريق الرابط بين مرادة وزلة
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