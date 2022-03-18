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اختفاء طالبة ابتدائية بحي الأندلس.. ووزير التعليم يوجه بـ«التحقق من ملابسات الواقعة»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 07:31 مساء
اختفاء طالبة ابتدائية بحي الأندلس.. ووزير التعليم يوجه بـ«التحقق من ملابسات الواقعة»
شعار وزارة التربية والتعليم, (الإنترنت)
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن اختفاء طالبة مقيدة بالصف السادس بمدرسة «عبدالرحمن الداخل» بمُراقبة التعليم حي الأندلس.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الطالبة تدعى آية محمد باشاغا، فيما وجه وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف مكتب المُتابعة وتقييم الأداء بالوزارة، بالتّحقق من مُلابسات اِختفاء الطالبة، وموافاته بتقرير بشأنها في أسرع وقت.

والأربعاء، أعلنت وزارة التربية والتعليم في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، مباشرة الوزير موسى محمد المقريف عمله بديوان الوزارة بعد صدور حكم قضائي ببراءته وإطلاقه.

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وقضت محكمة استئناف طرابلس، الإثنين الماضي، ببراءة المقريف، من التهم الموجهة إليه، وأعربت وزارة التربية والتعليم، عن سعادتها لصدور الحكم، مؤكدة «ثقتها التامة في مهنية واستقلالية ونزاهة القضاء وحسن تطبيقه للقانون».

ونهاية ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام، حبس المقريف على خلفية أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، لافتًا إلى فتح تحقيق في ملابسات إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من الإدارة، واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.

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