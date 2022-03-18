سقوط برجي كهرباء ضغط عالٍ في على خط «جروثة 64 - قمينس 65»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بنغازي، سقوط برجي ضغط عالٍ على خط «جروثة 64 - قمينس 65»، نتيجة لتآكل القواعد والرياح القوية اليوم.

ولفتت الشركة في بيان اليوم، أن البرجين جديدين، لكن القواعد كانت متآكلة، فيما يجرى حاليا تركيب قواعد جديدة استعدادا لإعادة تركيب البرجين.

- «الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد المقبل

وتطلق الشركة العامة للكهرباء، بعد غد الأحد، حملة لتحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات غير الشرعية بالمناطق كافة، وفق ما أعلنته الشركة أمس، عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد مجلس إدارة الشركة صباح الخميس، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الفنية بالشركة، خُصص «لوضع الترتيبات الأخيرة وتسخير الإمكانيات كافة لنجاح الحملة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل بجميع المناطق؛ وذلك من أجل القضاء على الفاقد التجاري والرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية» وفق الشركة.

سقوط برجي كهرباء ضغط عالٍ في على خط «جروثة 64 - قمينس 65», (الشركة العامة للكهرباء في بنغازي)

سقوط برجي كهرباء ضغط عالٍ في على خط «جروثة 64 - قمينس 65», (الشركة العامة للكهرباء في بنغازي)