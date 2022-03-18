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وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 06:10 مساء
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)
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جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة، الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي، مؤكدة أن حرية التنقل في جميع أنحاء ليبيا «حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه».

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «منذ أكثر من أسبوعين والرحلات المدنية من طرابلس إلى بنغازي معلقة، أؤكد مجددا أن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد هي حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه. أضم صوتي إلى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية المدنية دون أي تأخير».

ولا تزال الرحلات الجوية متوقفة بين مدينتي طرابلس وبنغازي منذ أسبوعين، حيث أظهرت جداول الرحلات بمطاري معيتيقة وبنينا، استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية بين المدينتين لليوم الرابع عشر.

- استمرار غلق الأجواء أمام الرحلات الداخلية في ليبيا
- مصدر بـ«الخطوط الأفريقية» يؤكد استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية
- واشنطن تدعو إلى استئناف الرحلات الداخلية لمنع الانقسام في ليبيا

وفي الثالث من مارس، أكد مصدر مسؤول بشركة الخطوط الأفريقية في طرابلس، في اتصال لـ«بوابة الوسط»، توقف رحلات الشركة الداخلية، قائلا إن «إيقاف الرحلات حدث فجأة في المطارات، دون إخطار إداري رسمي بالخصوص».

ولم يصدر أي تعليق رسمي، من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات، إزاء الأمر، بينما دعت عدة جهات، منها الأمم المتحدة، إلى فتح الأجواء، وهو الأمر الذي أثاره أيضا مستشار أول الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس، في كلمة حول الوضع الليبي أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي.

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