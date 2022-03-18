وصول قافلة محملة بنزين إلى سرت قادمة من مستودع رأس المنقار

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصلت إلى مدينة سرت، قافلة تحوي شاحنات محملة بالبنزين قادمة من مستودع رأس المنقار، موجهة من القيادة العامة، في محاولة لحلحلة أزمة البنزين التي تعاني منها محطات سرت لأكثر من شهر.

وقال عميد بلدية سرت مختار المعداني الذي استقبل القافلة، مع عدد من المسؤولين، إن هذه القافلة «هدية من القيادة العامة»، وفق قوله.

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ولفت المعداني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى تكليف مخاتير المحلات ومشرفي الوقود على تسلم شاحنات الوقود، والتوزيع مباشرة لسيارات المواطنين بانتظام لحلحلة شحها في سرت.