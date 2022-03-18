Atwasat

غوتيريس يعرب لباشاغا عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 05:20 مساء
غوتيريس يعرب لباشاغا عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا
غوتيريس وباشاغا ناقشا في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في ليبيا. (الإنترنت)
alwasat radio

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، «عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا، والذي ينطوي على مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي جرى تحقيقه بشق الأنفس»، وفق ما أعلنه الناطق باسم ستيفان دوغاريك.

وقال دوغاريك للصحفيين في نيويورك أمس الخميس، «أجرى الأمين العام، اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا، فتحي باشاغا، والذي رشحه مجلس النواب الليبي رئيسا للوزراء في 10 فبراير».

غوتيريس يكرر لباشاغا دعمها لجهود وليامز
وأوضح دوغاريك أن غوتيريس ناقش وباشاغا آخر التطورات في ليبيا. «وشدد الأمين العام على ضرورة أن تحافظ جميع الجهات الفاعلة على الهدوء والاستقرار على الأرض، فيما كرر رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية».

- باشاغا يكشف مضمون اتصال هاتفي تلقاه من غوتيريس

وأضاف دوغاريك أن غوتيريس أكد لباشاغا أن «المأزق الحالي يتطلب حوارا عاجلا لإيجاد طريق توافقي للمضي قدما، وكرر دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارته الخاصة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز».

باشاغا يوضح لغوتيريس الهدف الرئيسي لحكومته
وأمس الخميس، قال المكتب الإعلامي لباشاغا، إنه شدد خلال الاتصال الهاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة على «الهدف الرئيسي للحكومة وهو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي»، وفق بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك». 

ونقل البيان عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تأكيده «ضرورة حفظ الاستقرار»، مشيرا إلى أنه «أشاد بالدعم الواضح الذي تلقته الحكومة عند تكليفها».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم

«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم
علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي

علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس

زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد المقبل

«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد ...
الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح

الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح
دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية

الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية
مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله

مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله
أرسطو والشجاعة.. والمقاومة الأوكرانية

أرسطو والشجاعة.. والمقاومة الأوكرانية
تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)
كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟

كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها

سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
سرقة 3100 متر أسلاك كهرباء بسوف الجين والنجيلة
سرقة 3100 متر أسلاك كهرباء بسوف الجين والنجيلة
لا إصابات أو وفيات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب
لا إصابات أو وفيات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب
6 أحزاب تطالب بالمشاركة في الانتخابات المقبلة
6 أحزاب تطالب بالمشاركة في الانتخابات المقبلة
تكليف عثمان عبدالجليل ناطقا باسم حكومة باشاغا
تكليف عثمان عبدالجليل ناطقا باسم حكومة باشاغا
وزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد عمليات التطوير بمركز إيواء المهاجرين في عين زارة
وزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد عمليات التطوير بمركز إيواء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
المزيد
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين ......
وصول قافلة محملة بنزين إلى سرت قادمة من مستودع رأس المنقار
وصول قافلة محملة بنزين إلى سرت قادمة من مستودع رأس المنقار...
غوتيريس يعرب لباشاغا عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا
غوتيريس يعرب لباشاغا عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي ......
وزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد عمليات التطوير بمركز إيواء المهاجرين في عين زارة
وزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد عمليات التطوير بمركز إيواء ......
تكليف عثمان عبدالجليل ناطقا باسم حكومة باشاغا
تكليف عثمان عبدالجليل ناطقا باسم حكومة باشاغا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط