تكليف عثمان عبدالجليل ناطقا باسم حكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، لقناة «الوسط»، اليوم الجمعة، تكليف وزير الصحة، عثمان عبدالجليل ناطقا باسم الحكومة.

وأدى عبدالجليل اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بمكتب الأخير في مدينة القبة في الخامس من مارس الجاري.

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وتسلم نائب رئيس الوزراء بالحكومة علي القطراني، أمس الخميس، مقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور عدد من المسؤولين.

في حين لا يزال رئيس الحكومة فتحي باشاغا يصر على العمل من طرابلس رغم رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للإجراءات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب.