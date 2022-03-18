6 أحزاب تطالب بالمشاركة في الانتخابات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت ستة أحزاب دعمها صياغة قاعدة دستورية تضمن تنظيم انتخابات برلمانية بـ«أسرع وقت ممكن»، داعية إلى ضرورة النص على إشراك الأحزاب في العملية الديمقراطية، وتخصيص حصة من المقاعد لها تبلغ 80%.

واقترحت الأحزاب الستة في بيان وجهته إلى لجنة صياغة القاعدة الدستورية، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن يكون ترشح الأحزاب في الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة الحزبية، وحضت على ضرورة ضمان «نزاهة وحرية العملية الانتخابية حتى تفضي إلى برلمان قادر على الالتزام بالعملية الديمقراطية وبناء الدولة المدنية المنشودة».

إدراج مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية

وشدد البيان على ضرورة إدراج مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، في القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات والتعديل الدستوري وإلغاء النصوص كافة التي تخالف ذلك، إضافة إلى التشاور مع الأحزاب المرخصة كغيرها من المؤسسات ذات العلاقة للمساهمة في صياغة القاعدة الدستورية لتوسيع دائرة المشاركة وضمان قدر كبير من التوافق والدعم لنجاح هذه المرحلة.

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ولفتت الأحزاب في بيانها، إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه في بناء العملية الديمقراطية وانتخاب مجالس نيابية أكثر تجانسا، وهو ما ظهر في قانون 29 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، والذي نظم تشكيل الأحزاب وشروط تأسيسها، كما شاركت خمسة أحزاب ضمن لجنة الحوار السياسي في إنجاز الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 17 ديسمبر 2015، كمرجعية سياسية، وكذلك ظهر في قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2012، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام، الذي خصص 40% من المقاعد للأحزاب، بنظام قوائم الكيانات السياسية.

قوانين تقصي الأحزاب

لكن البيان لفت إلى التراجع «السلبي»، عند صدور قانون انتخاب البرلمان رقم 10 لسنة 2014، «الذي أقصى الأحزاب واعتمد النظام الفردي لكامل المقاعد»، مشيرا إلى «التداعيات السلبية» لإقصاء الأحزاب من «الفوضى والتشظي وغياب الأعضاء وعدم توفر النصاب في جلسات البرلمان وضعف شرعية الحكومة»، مشيرا إلى استمرار إقصاء الأحزاب في قانوني الانتخاب رقمي 1 و2 لسنة 2021.

وأشار إلى إعادة تكوين لجنة شؤون الأحزاب، التي منحت تراخيص لها وفق شروط محددة، ولم يعد بالإمكان تجاهل هذه الأحزاب المرخصة وفق القانون.