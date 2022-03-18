لا إصابات أو وفيات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، عدم تسجيل إصابات جديدة أو وفيات بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة أمس الخميس، فيما جرى تسجيل حالة شفاء واحدة.

وأجرى مختبر المركز تحاليل لـ15 عينة جميعها سلبية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأخذ منحنى الإصابات بالفيروس في التراجع بسبها ومدن الجنوب منذ بداية مارس الجاري، وفق الإحصاءات اليومية الصادرة عن المركز، إذ لم تسجل أمس سوى إصابتين.

- 104 إصابات جديدة و4 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 104 حالات إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ثلاث وفيات و476 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 500 ألف و864 حالة بينها 486 ألفًا و647 شفاء، و7849 نشطة، و111 حرجة، و6368 وفاة.