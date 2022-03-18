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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة وموج مرتفع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 12:29 مساء
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة وموج مرتفع
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخليج، وشمالية شرقية على ساحل شحات، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 2.50 و5.00 أمتار على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 10 و35 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.50 متر يصل يوم الغد إلى 5.00 أمتار.
- البحر قليل الاضطراب إلى شديد الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى منخفضة بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق: 
- السماء تشهد تكاثرا للسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- رياح شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و3.00 أمتار يصل يوم الغد إلى 3.50 متر
- البحر خفيف الموج إلى مضطرب.
- حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى منخفضة بسبب اضطراب البحر وسقوط الأمطار.

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