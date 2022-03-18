«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة وموج مرتفع

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخليج، وشمالية شرقية على ساحل شحات، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 2.50 و5.00 أمتار على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 10 و35 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.50 متر يصل يوم الغد إلى 5.00 أمتار.

- البحر قليل الاضطراب إلى شديد الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة إلى منخفضة بسبب اضطراب البحر.