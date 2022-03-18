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توقعات بارتفاع النمو والدخل والميزان التجاري في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 11:16 صباحا
توقعات بارتفاع النمو والدخل والميزان التجاري في ليبيا
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توقع البنك الدولي احتمالية أن يشهد الاقتصاد الليبي تحسنا في ثلاث مسائل مهمة على رأسها ارتفاع نسب النمو، وزيادة المداخيل، والتحسن في الميزان التجاري، وذلك خلافا لتوقعات خبراء آخرين بشأن التأثير المحتمل للحرب على أوكرانيا على الوضع المالي في ليبيا.

ويعتقد تقرير للبنك الدولي أنه لا وجود لرابح في الحرب بأوكرانيا، مستدركا: «لكن البلدان المصدرة للمحروقات قد تكون أكبر مستفيد من سوق الطاقة وعلى رأسها ليبيا، إلى جانب قطر والسعودية والكويت والجزائر».

ورجح التقرير حدوث تحسن في أرصدة المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو في ليبيا.

كما أنه من المحتمل أيضا أن تشهد البلدان المصدرة للغاز، على وجه الخصوص، زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا، فقد أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة.

تأثيرات الحرب في شمال أفريقيا
وأوضح نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، في مدونة له عبر المؤسسة العالمية أن التطورات السريعة للحرب في أوكرانيا وعواقبها الإنسانية المروعة لها انعكاس على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن بعض بلدان المنطقة قريبة جدا من أوكرانيا وروسيا كشركاء تجاريين. وبالتالي، فإن آثار الأزمة ستكون ملموسة، وإن كانت بدرجات متفاوتة، على اقتصادات المنطقة، كما قد تكون لها تبعات سلبية مضاعفة على مستويات الأمن الغذائي والرفاه عبر أرجاء المنطقة، فضلا عن جائحة «كورونا»، وتعطُل سلاسل الإمداد، ومشكلات داخلية تخص كل بلد من بلدانها، بحسب التقرير.

ولخص البنك القنوات الرئيسية لتأثير الأزمة في خمس فئات وهي صدمات أسعار الغذاء (لا سيما القمح)، وزيادات أسعار النفط والغاز، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطر أي جنوحهم إلى الاستثمارات الآمنة وتحويلات المغتربين، والسياحة.

تأثير سلبي على بعض الدول
وعلى عكس البلدان المصدرة، توقع البنك أن تتعرض الدول غير المنتجة للنفط لتداعيات سلبية قد تقود إلى توترات اجتماعية إضافية. وفيما يتعلق بالتحويلات، لا سيما تلك التي يرسلها المغتربون في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها لن تعوض إلا عن جزء يسير من صدمة الهيدروكربونات، وهذه الدول منها الأردن ومصر.

أما البلدان الأكثر تأثرا بحركة السياحة مثل مصر (التي يشكل الروس والأوكرانيون على الأقل ثلث السياح الوافدين إليها)، فمن المتوقع أن تشهد ركودا في هذا القطاع، وما لذلك من تداعيات سلبية على معدلات التشغيل وميزان المدفوعات.

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وحسب التقرير، فإن الصراع في أوكرانيا سيؤثر تأثيرا ملموسا وسلبيا على عدة اقتصادات في المنطقة مثل لبنان وسورية وتونس واليمن. فهذه البلدان تعتمد اعتمادا أساسيا على أوكرانيا وروسيا في الحصول على وارداتها الغذائية، لا سيما القمح والحبوب.

وأشار إلى أن الصدمات المضاعفة للحرب في أوكرانيا قد تكون لها «تداعيات مفجعة» على بعض بلدان المنطقة إذا لم يتم تعزيز المساعدات الإنسانية والإنمائية إليها في 2022.
وبسبب ضخامة الأزمة على الصعيد الإقليمي، دعا البنك إلى النظر بأن المنطقة وإن كانت تمثل 6% فقط من إجمالي سكان العالم، فإن بها أكثر من 20% من الذين يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي في العالم.

كما شدد البنك على التزامه باعتباره مؤسسة مالية بالاستمرار في تقديم مساعدات فنية وتحليلية وثيقة وموجهة لا سيما للبلدان التي ستكون أشد تضررا في مجالات تتراوح من استدامة المالية العامة وإصلاح أنظمة الدعم والأمن الغذائي ورصد المعاملات التجارية وإدارة المخاطر الزراعية.

توقعات بارتفاع النمو والدخل والميزان التجاري في ليبيا
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