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«الأرصاد» يحذر من منخفض جوي مصحوبا برياح مثيرة للأتربة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 10:05 صباحا
«الأرصاد» يحذر من منخفض جوي مصحوبا برياح مثيرة للأتربة
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر غالب المناطق بمنخفض جوي يتسبب في رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال، فيما تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: غائمة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الأحد.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتتحول إلى شمالية شرقية يوم الأحد. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا بداية من يوم الغد. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر بعد ظهر هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الخليج وبنغازي وتمتد إلى الجبل الأخضر يوم الغد. 
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة خاصة على الخليج- اجدابيا وسهل بنغازي ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر وطبرق، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا بداية من يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: غائمة جزئيًا تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة. 
- الرياح:  جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول تدريجيًا يوم الغد إلى شمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 28 درجة على غدامس- الحمادة والجفرة وتسجل انخفاضًا بداية من مساء يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من يوم الغد ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية،  وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين القادمين.

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