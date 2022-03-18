استمرار غلق الأجواء أمام الرحلات الداخلية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت جداول الرحلات بمطاري معيتيقة وبنينا، استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية الليبية لليوم الرابع عشر.

ويضم جدول رحلات المغادرة من مطار بنينا الدولي المقررة، الجمعة، ثلاث رحلات خارجية، واحدة إلى دمشق ومثلها إلى عمان وآخرى إلى الإسكندرية، ولا وجود لأيِّ رحلات داخلية، وفق صفحة مكتب التوثيق الإعلامي للمطار على «فيسبوك».

الأمر نفسه بالنسبة لجدول الرحلات المقررة الجمعة عبر مطار معيتيقة الدولي، والذي يتضمن 14 خارجية دون جدولة أي رحلة إلى شرق ليبيا.

- مصدر بـ«الخطوط الأفريقية» يؤكد استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية

- واشنطن تدعو إلى استئناف الرحلات الداخلية لمنع الانقسام في ليبيا

لا تعلق رسمي على غلق الأجواء

وفي الثالث من مارس، أكد مصدر مسؤول بشركة الخطوط الأفريقية في طرابلس، في اتصال لـ«بوابة الوسط»، توقف رحلات الشركة الداخلية، قائلًا إن «إيقاف الرحلات حدث فجأة في المطارات، دون إخطار إداري رسمي بالخصوص».

ولا يزال متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون غلق الأجواء بين شرق وغرب البلاد، وهو ما يعتبره البعض قرارًا ذا طابع سياسي.

يأتي هذا فيما لم يصدر أي تعليق رسمي، خاصة من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات، إزاء الأمر، بينما دعت عدة جهات، منها الأمم المتحدة، إلى فتح الأجواء، وهو الأمر الذي أثاره أيضًا مستشار أول الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس، في كلمة حول حول الوضع الليبي أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي.

وأعرب ديلورينتيس عن قلقه بشأن إغلاق المجال الجوي أمام السفر الجوي الداخلي، قائلًا: «من أجل منع الانقسام، ندعو إلى الاستئناف الفوري للرحلات الجوية»، كما دعا جميع الأطراف الليبية والدولية إلى «الكف عن تسييس أو التدخل في عمل المؤسسات السيادية الليبية».