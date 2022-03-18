ضبط شخص سرق سيارة من معرض في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

تمكن أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن أجدابيا من ضبط شخص سرق سيارة من أحد المعارض بالمدينة، حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بالمديرية.

وقالت المديرية عبر صفحتها في «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن قسم التحريات العامة بالمديرية تلقى معلومات تفيد بسرقة سيارة نوع «مرسيدس» من أحد المعارض بالمدينة، حيث انتقلت وحدة التحري إلى المكان، ومراجعة كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والاستدلال عن الواقعة.

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وأضافت أنها اشتبهت في أحد زوار المعرض، وجرى ضبطه والتحقيق معه، فاعترف بسرقة السيارة، وأرشد عن مكان إخفائها، مشيرة إلى أنه جرى الانتقال إلى مكان السيارة والتي وجدت مقطعة لغرض بيعها على أجزاء.

وأكدت مديرية أمن أجدابيا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.

السيارة المسروقة (صفحة مديرية أمن أجدابيا على فيسبوك)

السيارة المسروقة (صفحة مديرية أمن أجدابيا على فيسبوك)

أجزاء من السيارة المسروقة (صفحة مديرية أمن أجدابيا على فيسبوك)