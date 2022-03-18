موظفو مؤسسة النفط في بنغازي يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة

خديجة العمامي

طالب موظفو المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أربع أشهر، مستنكرين «التهميش المتعمد» وتجاهل «العواقب الخطيرة» المترتبة على هذا التأخير، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

ودعا الموظفون، في بيان، إلى سرعة صرف الرواتب «استجابة للدعوات الدولية في مجلس الأمن بعدم تسييس قطاع النفط، والتوزيع العادل لإيراداته»، بالإضافة إلى «تسوية أوضاع الموظفين الإدارية والتوقيع على تنسيبهم للشركات التي عينوا فيها بشكل يضمن حقوقهم بما فيها الفئات الوظيفية».

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ووجّه العاملون دعوتهم إلى «رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا ووزارة النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط».

وهدد العاملون بـ«خطوات تصعيدية لا يمكن التنبؤ بمداها»، في حال عدم تلبية مطالبهم، بسبب ما وصفوه بـ«الظلم الواقع عليهم»، وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الوضع المعيش.