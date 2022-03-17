Atwasat

مجموعة العمل الاقتصادية تطالب بشفافية الإنفاق الحكومي واستقلالية المؤسسات السيادية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 10:32 مساء
مجموعة العمل الاقتصادية تطالب بشفافية الإنفاق الحكومي واستقلالية المؤسسات السيادية
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية الإنترنت)
alwasat radio

شددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية على ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وحثت السلطات على ضمان تزويد مؤسسة النفط بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وممثل عن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد علي الحبري، اليوم الخميس في 17 مارس في طرابلس.

- مجموعة العمل الاقتصادية تشدد على أهمية توحيد «المركزي».. وتجتمع في مارس

وأفاد بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش التقدم المُحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ومواصلة تأمين الإنفاق الأساسي للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي، فيما شدد الرؤساء المشاركون على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي.

وأطلع الصديق الكبير ومستشار نائب المحافظ الرؤساء المشاركين على أوضاع مسارات العمل التي تشكل خطة إعادة التوحيد، التي عمل عليها مصرف ليبيا المركزي، بدعم من شركة «ديلويت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس

زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي

أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي
تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال
الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في اليمن

الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في ...
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة

مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة
«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية

«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية
ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت

ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة

سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»
صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)

صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باشاغا يؤكد لسفير التشيك على موقفه باستخدام الطرق السلمية لمباشرة عمل حكومته من طرابلس
باشاغا يؤكد لسفير التشيك على موقفه باستخدام الطرق السلمية لمباشرة...
انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الثاني لصيادلة الجنوب في سبها
انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الثاني لصيادلة الجنوب في سبها
ديوان المحاسبة يخاطب «المركزي» لسرعة تنفيذ حوالات العلاج بالخارج
ديوان المحاسبة يخاطب «المركزي» لسرعة تنفيذ حوالات العلاج بالخارج
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ ...
وليامز: سفير الإمارات يدعم اللجنة المرتقبة بين مجلسي النواب والدولة
وليامز: سفير الإمارات يدعم اللجنة المرتقبة بين مجلسي النواب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
مجموعة العمل الاقتصادية تطالب بشفافية الإنفاق الحكومي واستقلالية المؤسسات السيادية
مجموعة العمل الاقتصادية تطالب بشفافية الإنفاق الحكومي ......
باشاغا يكشف مضمون اتصال هاتفي تلقاه من غوتيريس
باشاغا يكشف مضمون اتصال هاتفي تلقاه من غوتيريس...
اللواء خالد مازن: لن نسمح بأن تكون وزارة الداخلية مسرحا للتجاذبات السياسية
اللواء خالد مازن: لن نسمح بأن تكون وزارة الداخلية مسرحا ......
وليامز: سفير الإمارات يدعم اللجنة المرتقبة بين مجلسي النواب والدولة
وليامز: سفير الإمارات يدعم اللجنة المرتقبة بين مجلسي النواب ......
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط