مجموعة العمل الاقتصادية تطالب بشفافية الإنفاق الحكومي واستقلالية المؤسسات السيادية

القاهرة - بوابة الوسط

شددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية على ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وحثت السلطات على ضمان تزويد مؤسسة النفط بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وممثل عن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد علي الحبري، اليوم الخميس في 17 مارس في طرابلس.

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وأفاد بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش التقدم المُحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ومواصلة تأمين الإنفاق الأساسي للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي، فيما شدد الرؤساء المشاركون على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي.

وأطلع الصديق الكبير ومستشار نائب المحافظ الرؤساء المشاركين على أوضاع مسارات العمل التي تشكل خطة إعادة التوحيد، التي عمل عليها مصرف ليبيا المركزي، بدعم من شركة «ديلويت».