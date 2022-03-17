Atwasat

وليامز: سفير الإمارات يدعم اللجنة المرتقبة بين مجلسي النواب والدولة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 09:20 مساء
وليامز: سفير الإمارات يدعم اللجنة المرتقبة بين مجلسي النواب والدولة
جانب من لقاء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا وسفير الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي (حساب وليامز على تويتر)
alwasat radio

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن سفير الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي «أعرب عن دعمه للجنة المشتركة التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات».

جاء ذلك خلال لقاء جمع وليامز والشامسي في تونس اليوم الخميس، وفق تغريدة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة على «تويتر»، والتي قالت فيها إنهما ناقشا «أهمية ضمان أن تكون الجهود الدولية بشأن ليبيا بناءة وموحدة».

وأمس الأربعاء، ناشدت وليامز مجلس النواب «الإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح تشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية». وذلك خلال لقائها مجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية، حيث طرحوا وجهات نظرهم حول الوضع الراهن.

- وليامز تناشد مجلس النواب الإسراع بالرد الإيجابي على مقترحها
- وليامز: اتفقت مع عقيلة صالح على إجراء الانتخابات «في الوقت المناسب»
- مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»
- المشري: سلمنا نسخة من القاعدة الدستورية لـ«وليامز» ومجلس النواب

واقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة تتكون من 12 عضوا، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ووجدت المبادرة ترحيبا من المجلس الأعلى للدولة، لكن 93 عضوا في مجلس النواب أصدروا مذكرة موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، جاء فيها أن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارا موازيا غير مبرر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي

أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي
تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال
الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في اليمن

الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في ...
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة

مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة
«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية

«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية
ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت

ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة

سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»
صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)

صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين

دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إصابات بالغة جراء تصادم سيارتين بالطريق الساحلي غرب سرت
إصابات بالغة جراء تصادم سيارتين بالطريق الساحلي غرب سرت
«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم
«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن ...
باشاغا يؤكد لسفير التشيك على موقفه باستخدام الطرق السلمية لمباشرة عمل حكومته من طرابلس
باشاغا يؤكد لسفير التشيك على موقفه باستخدام الطرق السلمية لمباشرة...
انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الثاني لصيادلة الجنوب في سبها
انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الثاني لصيادلة الجنوب في سبها
ديوان المحاسبة يخاطب «المركزي» لسرعة تنفيذ حوالات العلاج بالخارج
ديوان المحاسبة يخاطب «المركزي» لسرعة تنفيذ حوالات العلاج بالخارج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
اللواء خالد مازن: لن نسمح بأن تكون وزارة الداخلية مسرحا للتجاذبات السياسية
اللواء خالد مازن: لن نسمح بأن تكون وزارة الداخلية مسرحا ......
وليامز: سفير الإمارات يدعم اللجنة المرتقبة بين مجلسي النواب والدولة
وليامز: سفير الإمارات يدعم اللجنة المرتقبة بين مجلسي النواب ......
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ ......
ديوان المحاسبة يخاطب «المركزي» لسرعة تنفيذ حوالات العلاج بالخارج
ديوان المحاسبة يخاطب «المركزي» لسرعة تنفيذ حوالات العلاج ......
انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الثاني لصيادلة الجنوب في سبها
انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الثاني لصيادلة الجنوب في سبها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط