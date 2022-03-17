وليامز: سفير الإمارات يدعم اللجنة المرتقبة بين مجلسي النواب والدولة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن سفير الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي «أعرب عن دعمه للجنة المشتركة التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات».

جاء ذلك خلال لقاء جمع وليامز والشامسي في تونس اليوم الخميس، وفق تغريدة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة على «تويتر»، والتي قالت فيها إنهما ناقشا «أهمية ضمان أن تكون الجهود الدولية بشأن ليبيا بناءة وموحدة».

وأمس الأربعاء، ناشدت وليامز مجلس النواب «الإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح تشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية». وذلك خلال لقائها مجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية، حيث طرحوا وجهات نظرهم حول الوضع الراهن.

- وليامز تناشد مجلس النواب الإسراع بالرد الإيجابي على مقترحها

- وليامز: اتفقت مع عقيلة صالح على إجراء الانتخابات «في الوقت المناسب»

- مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»

- المشري: سلمنا نسخة من القاعدة الدستورية لـ«وليامز» ومجلس النواب

واقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة تتكون من 12 عضوا، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ووجدت المبادرة ترحيبا من المجلس الأعلى للدولة، لكن 93 عضوا في مجلس النواب أصدروا مذكرة موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، جاء فيها أن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارا موازيا غير مبرر».