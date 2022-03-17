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في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 08:53 مساء
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
العدد 330 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 17 مارس 2022. (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 330 من جريدة «الوسط»، وفي صدر صفحته الأولى قصة ترصد تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وجاءت تحت عنوان «أزمة الحكومتين قد تستمر إلى يونيو المقبل». وفي الصفحة الثالثة نطالع تقريرا بعنوان «تأكيد أميركي على مراقبة الوضع.. ورقة النفط تشعل صراع الدبيبة وباشاغا».

براءة الوزير المقريف
ويتصدر الصفحة الرابعة تقرير موسع بعنوان «التربية والتعليم ترحب ببراءة الوزير موسى المقريف». وفي الصفحة نفسها نطالع أيضا تقريرا بعنوان «استمرار غلق الأجواء أمام رحلات الطيران الداخلية».

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خيارات تركيا الصعبة
وتحت عنوان «3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا»، يتصدر الصفحة الخامسة تقرير موسع لموقع وجريدة الـ« مونيتور» الأميركية. ونقرأ في الصفحة نفسها تقريرا طبيا شاملا يرصد تطورات الوضع الوبائي في البلاد وجاء تحت عنوان «ليبيا تقترب من السيطرة على الجائحة». وكذلك حملة لمكافحة مرض الجرب.

هجوم أربيل تحدٍ إيراني لحلفاء واشنطن
وتحت عنوان «هجوم أربيل تحد إيراني لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط»، نطالع تقريرا حول تداعيات القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مبنى في مدينة أربيل العراقية. وإلى الصفحة السابعة ويتصدرها تقرير موسع بعنوان «أوروبا المركز الجديد لتجارة الأسلحة في العالم».

هل ينقذ الغاز الليبي إيطاليا؟
ومن الشئون العربية والدولية إلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريرا للبنك الدولي حول الاقتصاد الليبي وجاء بعنوان «توقعات بارتفاع النمو والدخل والميزان التجاري في ليبيا».

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أما الصفحة التاسعة فيتصدرها تقرير بعنوان «هل ينقذ الغاز الليبي إيطاليا من الاعتماد على روسيا». وفي صفحة البلديات نطالع موضوعات وأخبارا عدة منها موضوع رئيسي بعنوان «صرف منحة المهجرين بدءا من الأسبوع المقبل».

حقول الحرية فيلم يعكس التضحية في ليبيا
ومن شئون البلديات إلى صفحة الثقافة والفن، ونطالع فيها موضوعا بعنوان «أسئلة الواقع الافتراضي.. الكاتب في مواجهة جمهوره». وأيضا نقرأ تقريرا حول الفيلم الليبي المثير للجدل حقول الحرية.

وإلى الرياضة ونطالع في صدارة الصفحة الرابعة عشرة متابعة موسعة لمنافسات الأندية الليبية في البطولة الأفريقية الثانية لكرة القدم، وجاءت بعنوان «الأهلي طرابلس يعود بفوز قاتل.. والاتحاد يتلقى خسارته الأولى بـ الكونفدرالية». وفي الصفحة الخامسة عشرة تستعرض «الوسط» أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز.

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