ديوان المحاسبة يخاطب «المركزي» لسرعة تنفيذ حوالات العلاج بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

خاطب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مصرف ليبيا المركزي، لسرعة تنفيذ تحويلات العلاج للمرضى في الخارج، للحفاظ على صحتهم وضمان نجاح الإجراءات التنظيمية التي جرت الفترة الأخيرة.

شكشك: سوء إدارة أدت لتفاقم معاناة المرضى

وقال شكشك، في خطاب نشرته صفحة الديوان على «فيسبوك»، إن ديوان المحاسبة لاحظ سوء إدارة أدت إلى تفاقم معاناة المرضى وحرمانهم من الحصول على الخدمات العلاجية المطلوبة لأسباب عدة، منها تأخر تخصيص المبالغ اللازمة وعدم انتظام التدفقات النقدية، ما أدى إلى تفاقم الالتزامات المالية القائمة على الدولة الليبية ونتج عنه تأخر استكمال العلاج لبعض المرضى وتعثر قبول مرضى آخرين.

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وتابع الديوان أن ذلك دفعه لاتخاذ «حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتنظيم وتقنين الملف وتأطيره وفق آليات محددة وربطها بمنظومات إلكترونية مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن إحكام الرقابة على المال العام وتحقيق الجودة اللازمة للخدمات العلاجية، وحث الحكومة على ضرورة التقيد بتلك الإصلاحات واتخاذ إجراءات مصاحبة لتوطين العلاج بالداخل».

توقف الخدمات العلاجية بسبب تنامي الديون

وأوضح أن الخدمات العلاجية للمرضى توقفت في بعض الساحات، نتيجة تنامي الديون، وتأخر وزارة الصحة عن السداد، لافتا في هذا الصدد إلى أنه خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوم 8 فبراير 2022، بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المشكلة وضمان استئناف العلاج للمرضى الليبيين.

وأضاف أن السبب الرئيس الذي حال دون تنفيذ الحوالات المالية الخاصة بالعلاج بالخارج هو تأخر إيداع الإيرادات النفطية لدى المصرف الليبي الخارجي بحسابات وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي.

وفي 8 مارس الجاري، قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون، داعية إلى ضرورة تسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية بشكل عاجل.