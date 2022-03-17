باشاغا يؤكد لسفير التشيك على موقفه باستخدام الطرق السلمية لمباشرة عمل حكومته من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، خلال اجتماعه مع سفير التشيك لدى ليبيا، جان فيستيال، «على موقفه باستخدام جميع الطرق السلمية والقانونية لمباشرة عمل الحكومة من طرابلس، للبدء في تسيير العملية الانتخابية ولتوفير الخدمات بشكل عاجل وسريع لكل الليبيين» وفق ما نشرته صفحة «تجمع أنصار رئيس الحكومة فتحي باشاغا» اليوم الخميس.

وأضاف المصدر أن باشاغا وسفير التشيك ناقشا خلال لقائهما العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى آخر تطورات الوضع السياسي والمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، كما أكدا على دعمها للحلول السليمة بشأن الأزمة في ليبيا.

باشاغا وسفير التشيك يدعم أي عملية حوار تقود إلى الانتخابات

كما أكد باشاغا وسفير التشيك خلال اجتماعهما على دعمهما لـ«أي عملية حوار تدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب موعد ممكن»، و«أعربا عن تقديرهما واحترامهما لسيادة الليبيين وإرادتهم في الوصول إلى الانتخابات».

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يأتي اجتماع باشاغا مع سفير التشيك لدى ليبيا، في سياق اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب مع السفراء والمبعوثين الدوليين المعتمدين لدى ليبيا من أجل حشد الدعم لحكومته التي أدى أعضائها اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ورئيس المجلس عقيلة صالح خلال الأيام الماضية.

جهود أممية لاحتواء الأزمة السياسية في ليبيا

وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا بعد تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي وتكليف باشاغا برئاسة حكومة جديدة من جانب مجلس النواب وإصراره على أن تعمل حكومته من العاصمة طرابلس، وهو ما يرفضه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وتقود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدبلوماسي، جهودا من أجل حشد الدعم للعملية السياسية وحث الطراف الليبي على المضي في استكمال خارطة الطريق من أجل إجراء الانتخابات.