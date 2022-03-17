إصابات بالغة جراء تصادم سيارتين بالطريق الساحلي غرب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

شهد الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، الخميس، حادث تصادم بين سيارتين على بعد 42 كلم غرب سرت، أسفر عن وقوع إصابات بالغة لركابهما.

وقال مصدر من قسم المرور والتراخيص بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الحادث أسفر عن إصابات بالغة لقائدي السيارتين ومرافقيهم، مشيرا إلى أن بعضهم جرى إسعافه شرق إلى مدينة سرت ونُقل آخرون إلى مدينة مصراتة غرب لتلقي العلاج بمستشفى الطوارئ.

وأرجع المصدر سبب الحادث إلى السرعة الزائدة وانتشار الحفر بالطريق الساحلي، موضحا أن المركبة الأولى نوعها «سامسونغ» كان يقودها حمدي بدري أبوالعوافي وبرفقته ضو سعيد عبدالقادر (26 سنة)، مضيفا أن السائق أُدخل إلى غرفة العناية الفائقة بمدينة سرت.

أما المركبة الثانية، فقال المصدر إنها من نوع «مرسيدس» كان يستقلها ثلاثة أفراد تعرضوا لإصابات متفاوتة وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ في مدينة مصراتة لتلقي العلاج.

إحدى السيارتين بموقع الحادث على الطريق الساحلي غرب سرت. (الإنترنت)