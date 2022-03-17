انتشال قذيفة هاون غير متفجرة من حي سكني بمحلة الزعفران في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تمكنت فرقة تابعة لمنظمة «DCA» الدنماركية لإزالة الألغام والمخلفات الحربية في سرت من إزالة قذيفة هاون غير متفجرة بحي سكني في محلة الزعفران بضواحي المدينة.

وقال مصدر بفريق الإزالة والتوعية بالمنظمة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن القذيفة كانت من بقايا الحروب السابقة التي شهدتها مدينة سرت، مشيرا إلى أنهم تلقوا بلاغا عنها من أحد المواطنين.

وأكد المصدر أن فريق الإزالة التابع للمنظمة انتقل فور تلقيه البلاغ إلى الموقع وقام باتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع القذيفة وإزالتها، مناشدا أهالي سرت بضرورة الإبلاغ عن أي جسم مشبوه يعثرون عليه للتعامل معه لتفادي الأضرار.