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العابد ونظيره الفلسطيني يبحثان تشكيل لجان فنية لتفعيل مذكرة التفاهم في مجالات العمل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 04:13 مساء
العابد ونظيره الفلسطيني يبحثان تشكيل لجان فنية لتفعيل مذكرة التفاهم في مجالات العمل
العابد خلال اجتماع عبر تطبيق «زووم» مع نظيره الفلسطيني لبحث تشكيل لجان فنية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات العمل. (وزارة العمل والتأهيل)
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عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، اجتماعا عبر تطبيق «زووم» مع نظيره الفلسطيني، نصري أبوجيش، تمحور حول آليات التنسيق لتشكيل اللجان الفنية ما بين الوزارتين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم في مجالات العمل الموقعة بين الجانبين في 14 فبراير الماضي، وفق وزارة العمل والتأهيل.

وشارك في الاجتماع إلى جانب العابد وأبوجيش، كل من أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم وبحضور وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون الاستخدام علي الهادي ضو، ووكيل وزارة العمل الفلسطينية علي الصاوي، بحضور مديري الإدارات والمكاتب بالوزارتين.

العابد وأبوجيش يبحثان آليات التنسيق لتفعيل مذكرة التفاهم بين ليبيا وفلسطين في مجالات العمل
وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها «فيسبوك»، الخميس، إن الاجتماع تناول آليات التنسيق لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين في العاصمة طرابلس أخيرا بحضور رئيسي الوزراء من الجانبين.

وأضافت الوزارة أن العابد أكد خلال الاجتماع عمق وأصالة العلاقات ما بين البلدين الشقيقين، مجددا موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها في منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية بخصوص قضايا العمل في فلسطين.

- توقيع اتفاقية لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا
- ليبيا وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل والتدريب
- توقيع 5 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين ليبيا وفلسطين منها ما يتعلق بـ«جواز السفر»

من جانبه أكد الجانب الفلسطيني على متانة العلاقة بين البلدين، مشيدا بمواقف الشعب الليبي والحكومة الليبية من القضية الفلسطينية، مثنيا على التعاون الفعال من جانب وزارة العمل والتأهيل فيما يخص قضايا العمل والتكوين المهني ما بين الوزارتين.

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين ليبيا وفلسطين
ووقعت ليبيا وفلسطين، في 14 فبراير الماضي، خمس اتفاقيات ومذكرات بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية وجواز السفر الفلسطيني، وذلك خلال زيارة عمل قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى طرابلس رفقة وفد رفيع المستوى، أجرى خلالها محادثات مع المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وفي 16 فبراير، أعلنت وزارة العمل الفلسطينية أنها وقعت مع نظيرتها الليبية، اتفاقية لتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا، وأوضح أبوجيش حينها أن الاتفاقية «تهدف إلى تعزيز وتسهيل استقطاب العمالة بين البلدين، والعمل على وضع إطار قانوني للعمل في البلد المضيف، وتسهيل الحصول على فرصة عمل وتأشيرة لدولة ليبيا».

كما أكد أبوجيش الاتفاق مع الجانب الليبي «على معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالعامل الليبي بكافة الحقوق من حيث شروط وظروف بيئة العمل»، مضيفًا أن «هناك تسهيلات للعامل الفلسطيني بحيث يمكن للعامل استقطاب عائلته معه، وكذلك تحويل الأموال لعائلته في فلسطين» وفق ما أعلنته وزارة العمل الفلسطينية.

العابد خلال اجتماع عبر تطبيق «زووم» مع نظيره الفلسطيني لبحث تشكيل لجان فنية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات العمل. (وزارة العمل والتأهيل)
العابد خلال اجتماع عبر تطبيق «زووم» مع نظيره الفلسطيني لبحث تشكيل لجان فنية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات العمل. (وزارة العمل والتأهيل)
العابد ونظيره الفلسطيني يبحثان تشكيل لجان فنية لتفعيل مذكرة التفاهم في مجالات العمل
العابد ونظيره الفلسطيني يبحثان تشكيل لجان فنية لتفعيل مذكرة التفاهم في مجالات العمل
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