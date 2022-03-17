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الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 17 مارس 2022, 03:26 مساء
الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح
جنديان روسيان في ضواحي مدينة ماريوبول الأوكرانية. (الإنترنت)
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قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش إن محاولات روسيا إعادة نشر مرتزقة من ليبيا وسورية وأجزاء من جنودها في الشرق الأقصى في أوكرانيا لم تنجح حتى الآن، وذلك وسط تبادل اتهامات بين كل من موسكو وكييف حول الاستعانة بمرتزقة أجانب للقتال.

واعتبر أريستوفيتش أن الوضع العام حول أوكرانيا وفي أشد المناطق سخونة على خط المواجهة «لم يتغير عن أمس، وأن الروس لديهم فرصة لقلب الأوضاع، لأنهم استنفدت مواردهم العسكرية»، حسبما نقلت عنه تقارير إعلامية أوكرانية، اليوم الخميس.

محاولات روسية فاشلة لنقل المرتزقة؟
وأضاف المسؤول الأوكراني أن محاولات موسكو إعادة نشر مرتزقة من عدة دول من بينها ليبيا «لم تنجح»، من دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل.

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ويأمل المسؤول الرئاسي في توصل بلاده إلى اتفاق سلام مع موسكو في موعد أقصاه مايو، مضيفًا: «نحن في مفترق طرق الآن.. إما أن يكون هناك اتفاق سلام يتم إبرامه بسرعة كبيرة، في غضون أسبوع أو أسبوعين، مع انسحاب القوات وكل شيء، أو ستكون هناك محاولة لأن نقضي سويًا على بعض، حتى نتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أو أواخر أبريل».

نورلاند: لا صحة لنقل مرتزقة من ليبيا إلى البلدين 
ورغم تداول تقارير إعلامية أنباء عن نقل مئات المقاتلين من ليبيا إلى بلادهم في سورية تحسبًا لإعادة تسفيرهم إلى أوكرانيا؛ فإن السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أكد عدم توفر معلومات محددة لدى واشنطن بشأن نقل مرتزقة من ليبيا إلى أوكرانيا أو روسيا.

وشدد نورلاند على دعم واشنطن انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، معتبرًا أن ذلك «ما تعكسه إرادة الليبيين أنفسهم».

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