اليونان تعين سفيرها لدى الجزائر مبعوثا خاصا إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت السلطات اليونانية تعيين سفيرها لدى الجزائر، جيورجوس زهاروداكيس، مبعوثًا خاصًا لوزارة الخارجية للشؤون الليبية، ليحل محل السفير كريستودولوس لازاريس.

وجاء في الإعلان الذي نقلته جريدة «كثميريني» المحلية أمس الأربعاء، أن تعيين مبعوث خاص في الشؤون الليبية يثبت اهتمام اليونان النشط بليبيا المجاورة.

وجيورجوس زهاروداكيس عُيِّن مطلع مارس الجاري سفيرًا لدى اليونان في الجزائر.

وكانت اليونان من الدول الأولى التي أعادت فتح بعثتها الدبلوماسية في طرابلس فبراير العام 2021، وأول دولة أعادت فتح قنصليتها العامة في بنغازي في مايو من العام ذاته.

وأكدت الدبلوماسية اليونانية أنها ستواصل العمل، بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي، من أجل السلام والاستقرار في ليبيا لصالح الشعب الليبي والمنطقة ككل.