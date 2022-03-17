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وليامز تشكر «الرئاسي» والمجتمع الدولي على دعم مبادرة وضع قاعدة دستورية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 02:31 مساء
وليامز تشكر «الرئاسي» والمجتمع الدولي على دعم مبادرة وضع قاعدة دستورية للانتخابات
وليامز خلال مشاركتها عبر وسائل الاتصال المغلقة في اجتماع الرئاسي مع عدد من السفراء، 16 مارس 2022، (حسابها على تويتر)
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وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الشكر إلى المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي على دعم مبادرة وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات العامة.

جاء ذلك في تغريدة لها عبر حسابها على موقع «تويتر»، الخميس، بخصوص مشاركتها في اجتماع «الرئاسي» مع سفراء الدول المعنية بالمسار السياسي في ليبيا وعملية برلين 1 و2.

وقالت وليامز «سعدت بمشاركتي عبر تقنية الاتصال المرئي أمس» الأربعاء في الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي.

وعبرت عن «امتنانها للدعم الكبير الذي عبر عنه المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي لمبادرة الأمم المتحدة الرامية لتيسير اجتماع يجمع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة».

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وتابعت: «تكمُن أهمية مبادرة الأمم المتحدة في إعادة ليبيا للمسار الهادف لإجراء الانتخابات والقائم على أساس دستوري متين».

وأوضحت أن المبادرة تجري «بقيادة وملكية ليبية»، مشيدة بالمجلس الرئاسي على بعثه «رسائل ثابتة ومتسقة تنادي بالوحدة والحفاظ على الهدوء، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها في ملف المصالحة الوطنية».

المنفي: لن نسمح بعودة الانقسام أو أي صدام مسلح
وخلال الاجتماع، جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ترحيبه بمبادرة وليامز ودعمه لها، مؤكدًا أن المجلس «لن يسمح بعودة الانقسام المؤسسي، أو أي صدام مسلح، وأنه يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف»، حسبما أفاد مصدر خاص لـ«بوابة الوسط».

وقال المصدر إن الاجتماع الذي شارك فيه بعض السفراء عبر تقنية «فيديو»، خُصِّص لبحث جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، ومعالجة حالة الانسداد السياسي، بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات أكثر من مليونين ونصف من الليبيين سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين، من خلال وضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وليامز والسفراء يرحبون بدور «الرئاسي»
وخلال الاجتماع، أكدت وليامز تأييدها لما جاء في حديث المنفي ونائبه عبدالله اللافي، بشأن عدم السماح بالعودة لأي صدام مسلح، أو العودة لانقسام مؤسسات الدولة مرة أخرى، وضرورة استمرار عمل المجلس مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والإسراع بإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حسب المصدر.

بدورهم، أعرب السفراء عن دعمهم للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، بشأن توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على ملف المصالحة الوطنية، منذ توليه مقاليد السلطة في ليبيا، معبرين عن ترحيبهم بمبادرة وليامز، بشأن ضرورة وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

مبادرة وليامز
واقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث شددت وليامز على مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معا بشكل بناء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

وفور صدور المبادرة، رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح وليامز تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة، لكن 93 عضوًا في مجلس النواب أصدروا مذكرة توضيحية موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، جاء فيها إن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».

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