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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 01:25 مساء
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية، نشطة إلى قوية، على طول الساحل الغربي، تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الخميس، أن ارتفاع الموج سيصل إلى ثلاثة أمتار على ساحل مصراتة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح جنوبية شرقية، سـرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر، ويصل مساء اليوم وصباح الغد إلى 3 أمتار على ساحل مصراتة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا مساء اليوم وصباح الغد على ساحل مصراتة.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح جنوبية شرقية على الساحل من الخليج إلى بنغازي، وتكون شمالية شرقية، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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