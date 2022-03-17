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129 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 11:38 صباحا
129 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 134 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الأربعاء، و119 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 766 مصابًا، وتُوفي أربعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 10% من إجمالي 1347 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 1213 منها، وجاءت حالات الوفيات كلها في المنطقة الغربية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 500 ألف و760 حالة، منها 8 آلاف و224 حالة نشطة، بينما تعافى 486 ألفًا و171 حالة، وسُجلت 6365 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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