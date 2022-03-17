Atwasat

أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية على معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 10:13 صباحا
أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية على معظم المناطق
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم مناطق البلاد بتقلبات جوية؛ حيث تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط رخات متفرقة من المطر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن موجة الطقس السيئ ستصاحبها رياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة والغبار.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا على معظم المناطق بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الخليج، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة على الساحل من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي وتكون شرقية فجنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، على الخليج وأجدابيا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 18 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين المقبلين.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدًا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط السبت على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و34 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين المقبلين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في اليمن

الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في ...
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة

مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة
«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية

«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية
ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت

ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة

سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»
صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)

صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين

دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين
مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله

مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله
تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)
كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟

كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها

سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق

كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق
الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق

الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق
يدلل بحالة ليبيا.. جنرال أوروبي يحذر من الانشغال بأوكرانيا عن «تهديدات الجنوب»

يدلل بحالة ليبيا.. جنرال أوروبي يحذر من الانشغال بأوكرانيا عن «تهديدات الجنوب»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المالية»: تنفيذ أذونات صرف علاوة الأبناء لأشهر يناير وفبراير ومارس
«المالية»: تنفيذ أذونات صرف علاوة الأبناء لأشهر يناير وفبراير ...
باشاغا يؤكد لسفيرة بريطانيا دعمه جهود تعزيز الوحدة الوطنية
باشاغا يؤكد لسفيرة بريطانيا دعمه جهود تعزيز الوحدة الوطنية
الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية
الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية على معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية على معظم المناطق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
129 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة
129 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة...
السفير الأوروبي عن الاجتماع مع «الرئاسي»: أكدت ضرورة تجنب العنف وإبقاء النفط بمعزل عن الخلافات
السفير الأوروبي عن الاجتماع مع «الرئاسي»: أكدت ضرورة تجنب ......
«فرانس برس»: الاتحاد الأفريقي سيقترح تعيين أفريقي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
«فرانس برس»: الاتحاد الأفريقي سيقترح تعيين أفريقي مبعوثا ......
أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية على معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية على معظم المناطق...
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط