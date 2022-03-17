أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية على معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم مناطق البلاد بتقلبات جوية؛ حيث تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط رخات متفرقة من المطر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن موجة الطقس السيئ ستصاحبها رياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة والغبار.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا على معظم المناطق بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الخليج، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة على الساحل من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي وتكون شرقية فجنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، على الخليج وأجدابيا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 18 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين المقبلين.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدًا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط السبت على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و34 درجة مئوية.