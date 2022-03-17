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ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 08:50 صباحا
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
متهم بالشروع في قتل مواطن في بنغازي، 16 مارس 2022، (مديرية أمن بنغازي)
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ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي شخصًا من ذوي السوابق، بتهمة الشروع في قتل وإتلاف سيارة.

وتقدم مواطن بشكوى ضد المتهم، حيث قال إنه أوقفه واعتدى عليه بالضرب، قبل أن يطلق الرصاص صوبه، ما أدى إلى إتلاف سيارته بالكامل، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وبعد جمع المعلومات والتحريات اللازمة، توصل أفراد القسم إلى محل سكن المطلوب، وانتقلوا إلى هناك، حيث نجحوا في ضبطه ونقله إلى القسم.

وبالاستدلال معه، اعترف بإطلاقه النار على الشاكي والاعتداء عليه، فضلا عن التسبب في إتلاف سيارته، كما اتضح أنه مطلوب لدى القضاء على ذمة حكم غيابي لمدة سبع سنوات، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.

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