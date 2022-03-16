الاحتفال بتخريج 1500 عنصر أمني بالجنوب في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شهد ملعب سبها البلدي، اليوم الأربعاء، احتفالًا لمناسبة تخريج نحو 1500 عنصر أمني من مختلف مناطق الجنوب، تابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بعد تأهيلهم تحت إشراف وتدريب معهد الشرطة التابع لمديرية أمن سبها.

وأكد النقيب عماد المريمي من جهاز المباحث الجنائية في سبها لـ«بوابة الوسط» أن الخريجين من مختلف مناطق الجنوب، ومن بينهم 270 عنصرًا نسائيًّا، استكملوا تدريبات لمدة ثلاثة أشهر بمعهد تدريب الشرطة في سبها، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة سيجري تنسيب عناصرها بالأجهزة الشرطية التابعة لمديريات الأمن في الجنوب للمساهمة في إرساء الأمن وحفظ الاستقرار.

وقالت رئيسة عرفاء، عائشة عبدالله محمد، التابعة لمعهد تدريب الشرطة في سبها لـ«بوابة الوسط» إن الخريجات في بداية التحاقهن بالتدريبات كن مترددات، إلا أنه بعد مباشرتهن التدريب زادت رغبتهن وإصرارهن عليه، وعلى الاستمرار في فهم العلوم الشرطية.

وأضافت الخريجة نعيمة أبوبكر لـ«بوابة الوسط» أن السبب الرئيسي الذي دفعها للانتساب إلى وزارة الداخلية هو هيمنة الرجال على مجالات الشرطة والأمن، لافتة إلى أن أسرتها شجعتها على الالتحاق بالشرطة، رغم أنها كانت طالبة في كلية الآداب.

حضر الاحتفالية مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب آمر منطقة سبها العسكرية ومدير أمن سبها بالوكالة، ومدير أمن القطرون والشاطئ، إضافة إلى عدد من ضباط مديرية أمن سبها وعائلات الخريجين.

احتفالية تخريج عناصر الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بملعب سبها البلدي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

احتفالية تخريج عناصر الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بملعب سبها البلدي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

احتفالية تخريج عناصر الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بملعب سبها البلدي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

احتفالية تخريج عناصر الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بملعب سبها البلدي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

احتفالية تخريج عناصر الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بملعب سبها البلدي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

احتفالية تخريج عناصر الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بملعب سبها البلدي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

احتفالية تخريج عناصر الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بملعب سبها البلدي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

احتفالية تخريج عناصر الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بملعب سبها البلدي. (تصوير: رمضان كرنفودة)