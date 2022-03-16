مراقبة الخدمات المالية سرت تحيل حوافظ مرتبات فبراير للمصارف

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت مراقبة الخدمات المالية سرت، اليوم، حوافظ مرتبات موظفي كافة القطاعات والمراقبات والأجهزة الحكومية بسرت، عن شهر فبراير الماضي، للمصارف التجارية.

وقال الناطق الرسمي للمجلس البلدي سرت، إن المراقبة تمكنت من إعداد تحويل مرتبات الموظفين عن شهر فبراير، وإحالتها للمصارف التجارية العاملة بسرت اليوم.

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ويصل عدد موظفي القطاعات والأجهزة الذين يتقاضون معاشاتهم من مراقبة الخدمات المالية سرت، أكثر من 15 ألف موظف وموظفة، فيما تجرى المراقبة حاليًا الترتيبات لتجهيز رواتب شهر مارس قبيل شهر رمضان الكريم.