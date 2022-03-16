Atwasat

مراقبة الخدمات المالية سرت تحيل حوافظ مرتبات فبراير للمصارف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 09:45 مساء
مراقبة الخدمات المالية سرت تحيل حوافظ مرتبات فبراير للمصارف
مراقبة الخدمات المالية سرت, (الإنترنت)
alwasat radio

أحالت مراقبة الخدمات المالية سرت، اليوم، حوافظ مرتبات موظفي كافة القطاعات والمراقبات والأجهزة الحكومية بسرت، عن شهر فبراير الماضي، للمصارف التجارية.

وقال الناطق الرسمي للمجلس البلدي سرت، إن المراقبة تمكنت من إعداد تحويل مرتبات الموظفين عن شهر فبراير، وإحالتها للمصارف التجارية العاملة بسرت اليوم.

«المالية» تعلن بدء توزيع رواتب شهر فبراير لجميع القطاعات الحكومية

ويصل عدد موظفي القطاعات والأجهزة الذين يتقاضون معاشاتهم من مراقبة الخدمات المالية سرت، أكثر من 15 ألف موظف وموظفة، فيما تجرى المراقبة حاليًا الترتيبات لتجهيز رواتب شهر مارس قبيل شهر رمضان الكريم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة

سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»
انتهت عبر «WTV».. مباراة «السويحلي 2 - 2 المدينة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «السويحلي 2 - 2 المدينة» في الدوري الممتاز
صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)

صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)
يوفنتوس المتخبط يأمل في عبور فياريال المترنح بدوري الأبطال

يوفنتوس المتخبط يأمل في عبور فياريال المترنح بدوري الأبطال
تشيلسي المحاصر سياسيا واقتصاديا يحل ضيفا على ليل الفرنسي في دوري الأبطال.. وتوخل يسخر من الأزمة

تشيلسي المحاصر سياسيا واقتصاديا يحل ضيفا على ليل الفرنسي في دوري الأبطال.. وتوخل...
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين

دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين
قناة «WTV» تبث استديو تحليليا قبل مواجهتي «السويحلي×المدينة» و«النصر×الهلال» في الدوري.. الأربعاء

قناة «WTV» تبث استديو تحليليا قبل مواجهتي «السويحلي×المدينة» و«النصر×الهلال» في ...
تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)
الكرملين: حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا يمكن اعتباره تسوية

الكرملين: حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا يمكن اعتباره تسوية
الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»

الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»
كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟

كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟
كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق

كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية برلين المعتمدين لدى ليبيا

مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية ...
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديكارلو: الحل الوحيد للمأزق الحالي في ليبيا بانتخابات ذات مصداقية وعلى أساس سليم
ديكارلو: الحل الوحيد للمأزق الحالي في ليبيا بانتخابات ذات مصداقية...
أميركا تطلب التعاون بمجلس الأمن لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
أميركا تطلب التعاون بمجلس الأمن لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة ...
انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي بالمختبر الطبي المرجعي طبرق
انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي بالمختبر الطبي المرجعي...
وليامز تناشد مجلس النواب الإسراع بالرد الإيجابي على مقترحها
وليامز تناشد مجلس النواب الإسراع بالرد الإيجابي على مقترحها
واشنطن تدعو إلى استئناف الرحلات الداخلية لمنع الانقسام في ليبيا
واشنطن تدعو إلى استئناف الرحلات الداخلية لمنع الانقسام في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
الاحتفال بتخريج 1500 عنصر أمني بالجنوب في سبها
الاحتفال بتخريج 1500 عنصر أمني بالجنوب في سبها...
في أول اجتماع بعد عودته.. المقريف يناقش الإفراجات المالية للمعلمين
في أول اجتماع بعد عودته.. المقريف يناقش الإفراجات المالية ......
مراقبة الخدمات المالية سرت تحيل حوافظ مرتبات فبراير للمصارف
مراقبة الخدمات المالية سرت تحيل حوافظ مرتبات فبراير للمصارف...
واشنطن تدعو إلى استئناف الرحلات الداخلية لمنع الانقسام في ليبيا
واشنطن تدعو إلى استئناف الرحلات الداخلية لمنع الانقسام في ......
وليامز تناشد مجلس النواب الإسراع بالرد الإيجابي على مقترحها
وليامز تناشد مجلس النواب الإسراع بالرد الإيجابي على مقترحها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط