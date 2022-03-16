واشنطن تدعو إلى استئناف الرحلات الداخلية لمنع الانقسام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب مستشار أول الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس، عن قلقه بشأن إغلاق المجال الجوي أمام السفر الجوي الداخلي، متابعًا: «من أجل منع الانقسام، ندعو إلى الاستئناف الفوري للرحلات الجوية».

ودعا ديلورينتيس، في كلمة حول حول الوضع الليبي أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، «جميع الأطراف الليبية والدولية إلى الكف عن تسييس أو التدخل في عمل المؤسسات السيادية الليبية».

- استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية

- مصدر بـ«الخطوط الأفريقية» يؤكد استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية

وعبر في السياق نفسه عن الترحيب بالتقدم المحرز في توحيد مصرف ليبيا المركزي و«روح التعاون التي حركت هذه العملية بحيوية»، كما حث على «استمرار الاحترام لنزاهة واستقلال المؤسسة الوطنية للنفط».

ولا تزال الرحلات الداخلية مغلقة منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وفق جداول التشغيل بمطاري معيتيقة وبنينا الدوليين، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي، خاصة من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات، إزاء إيقاف الرحلات بين شرق وغرب ليبيا.