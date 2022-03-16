ديكارلو: الحل الوحيد للمأزق الحالي في ليبيا بانتخابات ذات مصداقية وعلى أساس سليم

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، عن قناعتها بأن انتخابات على أساس سليم «هي الحل الوحيد للمأزق الحالي» في ليبيا، منبهة إلى أن البلاد تواجه مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي.

وقالت ديكارلو، في ختام إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي، إن «ليبيا تواجه الآن مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي، مع مخاطر انقسام مؤسساتها مرة أخرى، وعكس المكاسب التي تحققت خلال العامين الماضيين».

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وتابعت: «نحن نعلم من التجربة ما قد تخبئه ليبيا من الإجراءات الأحادية الجانب والحكومة المنقسمة والانتقال اللامتناهي. ما زلنا مقتنعين بأن انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم هي الحل الوحيد للمأزق الحالي».

وحثت ديكارلو «أعضاء مجلس الأمن على نقل هذه الرسالة إلى الأطراف الليبية، ودعوة المؤسسات الليبية للقيادة المسؤولة، والبقاء موحدين في دعم جهود الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا في طريقها إلى أن تصبح دولة مسالمة ومستقرة».