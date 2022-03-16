«بلدي طـبرق» يناقش آليات ضبط الأسعار في الأسواق استعدادا لشهر رمضان

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

عقد عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونة، اجتماعًا اليوم مع الغرفة التجارية وجهاز الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي، لمناقشة آليات مراقبة الأسواق قبل شهر رمضان، ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع قرب حلول الشهر الكريم.



وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد، اليوم الأربعاء، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن بوطابونة مكلف برئاسة اللجنة التي شكلها رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية، للمرور على المخازن الكبرى ومحلات الجملة لمتابعة أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والزيت.

وأضاف فؤاد أن عضو المجلس التسييري شدد على ضرورة إعداد وتحديد أسعار السلع الأساسية وضبط الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان، وأنه سيواجه كل من يخالف هذه الإجراءات.

اجتماع في طبرق لبحث استعدادات شهر رمضان في الأسواق. (الإنترنت)