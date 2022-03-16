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أميركا: جهات شرعيتها السياسية موضع تساؤل تتنافس للسيطرة على الحكومة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 07:36 مساء
أميركا: جهات شرعيتها السياسية موضع تساؤل تتنافس للسيطرة على الحكومة في ليبيا
مستشار أول الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، 23 نوفمبر 2021 (تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت)
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قال مستشار أول الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس، إن الوضع الحالي في ليبيا «مقلق للغاية»، متابعًا أن «عديد الجهات الفاعلة، التي شرعيتها السياسية موضع تساؤل، تتنافس للسيطرة على الحكومة»، معتبرًا أن ذلك «يزيد من خطر تصعيد العنف، ويزيد من تأخير احتمالية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

دبلوماسي أميركي: الشعب الليبي يطالب بالانتخابات وليس استمرار التأخير
وأضاف ديلورينتيس، في كلمة حول حول الوضع الليبي أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، أن «الشعب الليبي يطالب بالانتخابات، وليس استمرار التأخير، أو الخلافات التي لا تنتهي بين النخب والمسلحين»، ضاربًا المثال بعدد المسجلين في قوائم الناخبين، الذين ينتظرون وفاء القادة بوعودهم في إجراء الانتخابات.

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وأردف أن «الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الوحيد للاستقرار والازدهار للشعب الليبي، وعلينا دعم رغبة الشعب الليبي في الانتخابات»، مشددًا على تأييد جهود المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز لإيجاد حوار بين الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية يؤدي إلى اتفاق سريع على أساس توافقي ودستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

واشنطن تعد بتقديم الدعم المادي للمساعدة في إجراء الانتخابات
ودعا الدبلوماسي الأميركي مجلسي النواب والدولة للمشاركة في الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة، باعتبار أن «غياب الانتخابات في هذه الظروف يخاطر بتفاقم الصراع».

وتابع أن بلاده «تدعم الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسنساعدها ماديًّا، لدعم العمل الرائع الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير لانتخابات نهائية، وإجراء عملية تصويت حرة ونزيهة».

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