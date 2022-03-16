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مركز عزل سرت يستقبل حالتي إصابة جديدتين بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 06:40 مساء
مركز عزل سرت يستقبل حالتي إصابة جديدتين بـ«كورونا»
مركز عزل سرت، (أرشيفية: بوابة الوسط)
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أكد مصدر طبي في مركز العزل سرت، دخول حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا، إلى المركز خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المركز يعانى من نقص المعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لفيروس كورونا التي من المفترض أن يرتديها الطاقم الطبي بالمركز، مع استمرار توقف مصنع الأكسجين لنحو شهرين، بينما يعتمد المركز حاليًا على استجلاب أسطوانات الأكسجين من مصنع بمصراتة، عن طريق إيجار سيارة نقل، من خلال توريد خمسين أسطوانة أكسجين يومًا بعد يوم.

ولفت إلى تواصل مشكلة تأخر العاملين بالمركز في صرف مرتباتهم المالية المتأخرة، مند عام، من قبل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، دخول خمسة مصابين بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما خرج ثمانية أشخاص بعد تعافيهم، وتُوفي سبعة مصابين في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

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وأكدت الوزارة وجود 75 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 34 في العناية الفائقة، و41 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 500 ألف و626 إصابة بالفيروس، منها 8 آلاف و860 حالة نشطة، بينما تعافى 485 ألفًا و405 حالات، و6361 حالة وفاة بالمرض، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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