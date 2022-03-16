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«الكهرباء»: سرقة 1000 متر أسلاك كهرباء على خط الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 05:02 مساء
«الكهرباء»: سرقة 1000 متر أسلاك كهرباء على خط الساحل
سرقة أسلاك كهرباء على خط الساحل, (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 1000 متر أسلاك ضغط عالٍ، من قبل خارجين على القانون بخط الساحل في الحنية التابع لدائرة توزيع الساحل.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الخارجين على القانون، حاولوا أيضًا سرقة محول هوائي، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات والسرقات على مكونات الشبكة، تعتبر أعمالًا إجرامية وستؤثر على المواطنين بالسلب، كونها خطوطًا ذات أهمية في تغذية المناطق بالتيار الكهربائي، وتكبد الشركة تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

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وأوضحت أن جهود العاملين بالشركة لا تتوقف في سبيل تنفيذ كل الأعمال الموكلة إليهم، خاصة في هذه المرحلة، «غير أن أيادي الشر لا تزال تعمل جاهدة على إلحاق الأذى بالشبكة العامة للكهرباء».

سرقة أسلاك كهرباء على خط الساحل, (الشركة العامة للكهرباء)
سرقة أسلاك كهرباء على خط الساحل, (الشركة العامة للكهرباء)
سرقة أسلاك كهرباء على خط الساحل, (الشركة العامة للكهرباء)
سرقة أسلاك كهرباء على خط الساحل, (الشركة العامة للكهرباء)
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