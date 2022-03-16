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«الرئاسي» يبحث مع سفراء دعم مبادرة وليامز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 02:26 مساء
«الرئاسي» يبحث مع سفراء دعم مبادرة وليامز
اجتماع المجلس الرئاسي، (أرشيفية: المكتب الإعلامي للمجلس)
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بحث المجلس الرئاسي مع عدد من السفراء لدى ليبيا، سُبل دعم مبادرة ستيفاني وليامز الخاصة بوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وضم الاجتماع، الذي عُقد الأربعاء، سفراء الدول الداعمة لمسار برلين 1 و2؛ حيث أكد الجميع أهمية إرساء الاستقرار في البلاد، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع «فيسبوك»، الخميس.

وأشار المجلس الرئاسي إلى دعمه أي مبادرة لإجراء الانتخابات في أقرب أجل، وتؤكد على المكتسبات خلال المرحلة الماضية.

يشار إلى أن مصدر خاص تحدث إلى «بوابة الوسط»، أمس الثلاثاء، عن نية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عقد اجتماع مع سفراء  الدول المعنية بعملية برلين، وأبرزهم سفراء الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، والمملكة المتحدة كارولين هوريندال، وفرنسا باتريس لورابين دوهلين، وإيطاليا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، وألمانيا ميخائيل أونماخت.

ورجح المصدر أن يتناول الاجتماع، بالإضافة إلى ملف الانتخابات، الأزمة السياسية في البلاد إثر تكليف مجلس النواب وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الاعتراف بها.

مبادرة وليامز
واقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث شددت وليامز على مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معا بشكل بناء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

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وفور صدور المبادرة، رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح وليامز تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة، لكن 93 عضوًا في مجلس النواب أصدروا مذكرة توضيحية موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، جاء فيها إن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».

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