القاعدة الدستورية والانتخابات في لقاء نورلاند مع عضوين بـ«مجلس الدولة»

القاهرة - بوابة الوسط

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إنه التقى عضوي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط وحسن حبيب؛ لمناقشة الجهود المبذولة لإيجاد قاعدة دستورية وإعادة الزخم للانتخابات.

وأضاف المبعوث الأميركي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نواصل الانخراط مع جميع الأطراف لمساعدة ليبيا على المضي للانتخابات التي يستحقها الشعب الليبي».

ويجري نورلاند مشاورات مع أطراف سياسية ليبية بعد أيام من إعلانه استعداد رئيس الوزراء المعين من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة لـ«الانخراط في مفاوضات عاجلة» للتباحث بشأن كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم الموقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية «في أقرب وقت ممكن».

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وزار نورلاند القاهرة أول من أمس الإثنين للقاء كبار المسؤولين المصريين ومناقشة كيفية المضي قدمًا في ليبيا، وكيف يمكن لمصر والولايات المتحدة، كشريكين، العمل مع جميع الأطراف لدعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن» وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على موقع «تويتر»، لكن لم يعلن حتى اللحظة طبيعة تفاصيل هذه اللقاءات في القاهرة.