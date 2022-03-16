مراكز العزل تستقبل 5 مصابين بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ووفاة 7 حالات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة، دخول خمسة مصابين بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما خرج ثمانية أشخاص بعد تعافيهم.

وتُوفي سبعة مصابين في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وأكدت الوزارة وجود 75 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 34 في العناية الفائقة، و41 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 500 ألف و626 إصابة بالفيروس، منها 8 آلاف و860 حالة نشطة، بينما تعافى 485 ألفًا و405 حالات، و6361 حالة وفاة بالمرض، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.