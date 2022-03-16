5 ملايين دينار سيولة نقدية لمصرف الوحدة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلم مصرف الوحدة الرئيسي سرت وفرع المصرف بالجامعة سيولة نقدية بقيمة خمس ملايين دينار.

وقال مسؤول مصرف الوحدة الجامعة سرت إن الفرع الرئيسي تسلم ثلاثة ملايين دينار ومليوني دينار فرع الوحدة جامعة سرت. وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن قيمة السحب للصك الواحد ألف دينار. ويعتبر مصرف الوحدة الرئيسي سرت هو أول مصرف في المدينة، ويوجد بالمصرف 46 ألف حساب جارٍ.

ما هو إجمالي المعروض النقدي في اليبيا ؟

يشار إلى إجمالي المعروض النقدي في البلاد بلغ 100.6 مليار دينار حتى نهاية العام 2021. وحسب النشرة الاقتصادية للربع الرابع من العام 2021 فقد بلغ حجم النقود (السيولة) 97.3 مليار دينار، من بينها 65.5 مليار دينار ودائع تحت الطب، و31.7 مليار دينار عملة خارج المصارف.

أما شبه النقود، التي تمثل الودائع الزمنية للقطاع الخاص والمؤسسات العامة وشبه العامة بالدينار وبالعملات الأجنبية، فقد وصلت إلى 3.2 مليار دينار، حسب بيانات المركزي.