«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية، نشطة إلى قوية، على طول الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الأربعاء، تراوح سرعة هذه الرياح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد.

- الرياح جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 15 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة بسبب إثارة الأتربة.