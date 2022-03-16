«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية، نشطة إلى قوية، على طول الساحل الغربي.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الأربعاء، تراوح سرعة هذه الرياح بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد.
- الرياح جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة بسبب إثارة الأتربة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، وتكون شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول إلى جنوبية غربية غدا على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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