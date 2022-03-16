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129 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 11:44 صباحا
129 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 129 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الثلاثاء، و116 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 814 مصابًا، وتُوفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 8.8% من إجمالي 1469 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 1340 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع خمس حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 500 ألف و626 حالة، منها 8 آلاف و860 حالة نشطة، بينما تعافى 485 ألفًا و405 حالات، وسُجلت 6361 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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