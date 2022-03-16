السوق الرسمية: انخفاض الدولار واليورو وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.6601 دينار من 4.6623 دينار أمس، وبالمثل سعر اليورو الذي سجل إلى 5.1144 دينار مقابل 5.1197 دينار أمس.

في حين ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.0837 دينار من 6.0792 دينار أمس، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.

وبالنسبة للعملات العربية، تراجع سعر الريال السعودي إلى 1.2421 دينار مقابل 1.2427 دينار أمس، وهبط سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.2689 دينار مقابل 1.2694 دينار أمس، وكذلك سعر الدينار التونسي الذي سجل 1.5689 دينار مقابل 1.5763 دينار أمس.

بينما زاد سعر الليرة التركية إلى 0.3163 دينار من 0.3152 دينار أمس، واليوان الصيني الذي سجل 0.734 دينار مقابل 0.731 دينار أمس.