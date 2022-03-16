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أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة غربا.. واستقرار الأجواء في باقي المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 10:09 صباحا
أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة غربا.. واستقرار الأجواء في باقي المناطق
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء متقلبة على مناطق الغرب، مصحوبة برياح نشطة قد تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية وارتفاع درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الأربعاء، استمرار الطقس المعتدل على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد على بعض المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تتجاوز 50 كيلومترا في الساعة، خصوصا على المناطق الساحلية؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء يوم الجمعة على بعض المناطق، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول يوم الجمعة إلى شرقية فجنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 13 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر غدا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة السرعة، على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

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