بدعم أوروبي.. تدريب 334 عنصرا بالداخلية في مكافحة تزوير المستندات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية اختتام الدورة التدريبية في مجال مكافحة تزييف وتزوير المستندات والوثائق، التي شارك بها 334 عنصرا من المنتسبين إليها.

ونظمت الدورة في العاصمة التونسية، برعاية بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ودعم من شرطة المملكة الهولندية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن المرحلة المقبلة من التدريب ستكون داخل ليبيا لتوطين المعرفة ونقل الخبرات من خلال هؤلاء المدربين.

وتأتي هذه الدورة امتدادا لعدة دورات سابقة استمرت أكثر من عامين، ضمن التنسيق بين اللجنة المركزية للإشراف ومتابعة كافة التعاون والدعم المقدم من كافة المنظمات الإقليمية والدولية، والبعثة الأوروبية.

حضر حفل الختام مسؤولون من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، والسفارتين الهولندية والألمانية.